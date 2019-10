Oh, là, là, da machen Fans und Kollegen von Uta Kargel (38) bestimmt große Augen! Seit Jahren gehört die Brünette hierzulande zu den gefragtesten Soap-Darstellerinnen. Nachdem sie von 2010 bis 2011 bereits in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe als Eva Saalfeld zu sehen war, kehrte sie im vergangenen Jahr für einige Episoden in den Fürstenhof zurück. Nun aber überrascht sie mit einem Auftritt, mit dem niemand gerechnet hatte: Uta posiert hüllenlos für den Playboy. Wie ihre Serienkollegen wohl auf die freizügigen Bilder reagieren?

Auf ihrem Instagram-Account postet die 38-Jährige das November-Cover des Männermagazins, auf dem sie zu sehen ist. Darunter sammeln sich unzählige Glückwünsche von Fans, die begeistert von Utas erotischem Shooting sind. Und: Sogar weibliche Mitwirkende aus dem "Sturm der Liebe" melden sich zu Wort: "Angezogen mit der eigenen Schönheit", findet Désirée von Delft (34), den Soap-Fans besser als Romy Ehrlinger bekannt. Mona Seefried (62) alias Charlotte Saalfeld hinterlässt ein: "Yes! Yes! Yes! I love you". Zu guter Letzt meldet sich auch Bojana Golenac (49), die in der Telenovela die Rolle der Melli Morgenstern spielte, und kommentiert den Beitrag mit drei Herz-Emojis.

Für die sinnlichen Aktaufnahmen, die in der November-Ausgabe des Männermagazins abgebildet sind, reisten der Ex-GZSZ-Star und das Shooting-Team nach Schottland. Für die 38-Jährige ein ganz persönliches Experiment. Sie gehöre nämlich zu den Frauen, die nicht zu 100 Prozent zufrieden mit ihrem Körper sind. Damit wollte die gelernte Buchhändlerin herausfinden, wie sie zu ihrer Weiblichkeit steht und wie sie sich zeigen darf.

Splash News Uta Kargel

ARD/Christof Arnold Uta Kargel, deutsche Schauspielerin

ActionPress Uta Kargel in Berlin, Februar 2016

