Still und heimlich: GZSZ-Star Uta Kargel ist Mama geworden

Uta Kargel (41) schwebt im Mama-Glück. Die deutsche Schauspielerin ist am ehesten durch ihre Rollen in Vorabendserien wie GZSZ und Sturm der Liebe bekannt. Vor allem bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" war sie eine echte Instanz gewesen, bis sie ihre Rolle 2006 an den Nagel gehängt hatte. Ganze 15 Jahre später durfte sie 2021 ein großes Comeback feiern. Doch nun hat sie privat etwas Großes zu feiern: Uta ist heimlich Mutter geworden.

Auf ihrer Instagram-Seite postete Uta Anfang März ein Foto von sich mit einem Kind auf den Schultern. Im Gespräch mit der Webseite Goldene Kamera verrät sie jetzt, dass es sich bei dem Zwerg mit dem orangefarbenen Luftballon wohl um ihren Spross handelt. "Knapp zwei Wochen nach dem Tod meines Vaters ist unser Wunschkind auf die Welt gekommen. Leben und Tod, Freud und Leid liegen oft so nah beieinander", erinnert sich die 41-Jährige. Genaue Details zur Geburt gibt sie allerdings nicht bekannt.

Stattdessen erklärt Uta, dass es ihr wichtig war, ihr Babyglück nicht sofort öffentlich zu machen. Durch den zeitgleichen Verlust ihres Vaters habe sie zwar das Bedürfnis gehabt, alle Gefühle "herauszuschreien", wollte sie aber gleichzeitig auch für sich behalten. "Ich wollte [...] all das Herztoben ganz für mich behalten und nur mit Menschen teilen, deren Anteilnahme mir wirklich etwas bedeutet", meint sie. Ihre kleine Familie wachse nun aber immer mehr zusammen.

TVNOW / Rolf Baumgartner Patrizia (Birgit Würz) und Lena (Uta Kargel)

TVNOW / Rolf Baumgartner Lena (Uta Kargel) und Philip (Jörn Schlönvoigt) bei GZSZ

Petra Schönberger / Future Image Uta Kargel im September 2018 in München

