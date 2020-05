Abschiedsschmerz bei Uta Kargel (38)! Für die Schauspielerin ist ihre Reise bei Sturm der Liebe vorbei – erneut: Bereits 2011 war sie aus der Serie ausgestiegen, nachdem ihre Figur Eva Saalfeld im Staffelfinale ihre große Liebe Robert (Lorenzo Patané, 43) geheiratet hatte. Vor drei Jahren kehrte sie an den Fürstenhof zurück, doch am Montag war sie das letzte Mal in der ARD-Telenovela zu sehen. Und die 38-Jährige weiß jetzt schon, was ihr am meisten fehlen wird.

Sie werde das ganze "Sturm der Liebe"-Team vermissen, sagte sie gegenüber Promiflash: "All die Nasen vor und hinter der Kamera, die Freunde, Umsorger, Piraten dort und die Vorfreude auf jedes neue Drehbuch." Dafür fielen ihr aber auch Dinge ein, auf die sie sich dieses Jahr noch freut, so zum Beispiel auf ihre Eltern und Freunde, die zur Risikogruppe gehören, aufs Reisen und auf alles Neue, das sie positiv herausfordere und bereichere.

Ihr Aus bei "Sturm der Liebe" kommentierte auch Schauspieler Raphael Vogt (44), der es nicht verstehen konnte. "Uta, ich glaube, die Produktion hat einen Fehler gemacht, dich gehen zu lassen. Auch wenn mich das nichts angeht, das glaube ich fest, auch mit deiner Geschichte", schrieb er auf dem Instagram-Profil der Seriendarstellerin.

Anzeige

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Uta Kargel in München, Dezember 2018

Anzeige

ARD / Christof Arnold Der "Sturm der Liebe"-Cast in einer Szene

Anzeige

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Uta Kargel im Hofspielhaus in München



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de