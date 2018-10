Hat Drake (31) endlich einen Schlussstrich gezogen? Das Hin und Her zwischen dem Rapper und Sängerin Rihanna (30) scheint seit über sieben Jahren kein Ende zu nehmen. Kennengelernt hatten sich die beiden Musiker bereits am Rande von Rihannas erstem Videodreh zu ihrer Single "Pon De Replay". Seither führen der Kanadier und die barbadische Schönheit eine schier endlose On-Off-Beziehung – zwischen ganz großen Gefühlen und absoluter Funkstille. Das Ende ihrer Liebe hatten die beiden zuletzt vor knapp zwei Jahren besiegelt. Wie ernst es dem Kanadier damals tatsächlich mit RiRi war, ließ er jetzt in einem Interview durchblicken.

"Nachdem mein Leben immer mehr Form angenommen hat und ich meine Lektionen gelernt habe, bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich nicht mehr an Märchen glaube", erklärte der 31-Jährige nun im Rahmen der Sendung The Shop. Zwar habe er damals durchaus darüber nachgedacht, eine Familie mit der "Wild Thoughts"-Interpretin zu gründen – inzwischen sei er aber überzeugt davon, dass sein Wunsch nur auf dem Papier gut ausgehen hätte, so der ehemalige "Degrassi"-Darsteller weiter.

Stattdessen scheint Drake sein persönliches Familienglück mittlerweile in seinem Sohn Adonis gefunden zu haben. Offiziell bestätigt wurde die Vaterschaft zwar nie – dennoch habe sich der "March 14"-Interpret durch sein uneheliches Kind mit Pornodarstellerin Rosee Divine zu einem wahren Bilderbuchpapa gemausert, wie ein Bekannter der Kindsmutter durchblicken ließ.

Michael Loccisano / Getty Drake und Rihanna auf der Bühne der VMAs 2016

Getty Images Drake beim Coachella Valley Music And Arts Festival 2017 in Kalifornien

Getty Images Drake bei den NBA Awards 2017

