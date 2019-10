Im vergangenen August gaben sich Sarah (28) und Dominic Harrison (28) zum zweiten Mal das Jawort. Das YouTube-Paar ließ sich bereits 2017 standesamtlich trauen und heiratete vor etwa zwei Monaten noch einmal in Weiß. Die Turteltauben teilten in den sozialen Netzwerken bereits erste Eindrücke von ihrem großen Tag. Nun legten die beiden mit einem ganzen Video über ihre Hochzeit nach – und das scheint auch bei ihren Promi-Kollegen gut anzukommen!

In einem Instagram-Post verkündete Sarah: "Unser Hochzeitsvideo ist endlich online. Es ist jetzt einfach schon zwei Monate her – unglaublich, dass es ein Video schafft, all unsere Emotionen, Freude und Gefühle wieder aufleben zu lassen." Am Ende ihres Kommentars warnte die Blondine ihre Fans: "P.S.: Haltet die Taschentücher bereit!" Die brauchten wohl auch einige. "Ich fand das Video so schön. Mir sind die Tränen gekommen", schrieb eine Userin. Auch Liz Kaeber (27) berührte das Video offenbar sehr. "Vermisse diesen Tag so sehr. Das Video ist traumhaft", kommentierte die Ex-Der Bachelor-Kandidatin den Beitrag.

Ob Sarah und Dominics Hochzeit Liz sogar inspirierte? Sie verkündete erst kürzlich auf Instagram, ihren Mann Nick Maerker gerne noch einmal heiraten zu wollen. "Klingt verrückt, aber ich habe so viele Ideen und möchte einfach noch mal ein Brautkleid anziehen", erklärte die 27-Jährige.

Timm, Michael / ActionPress Sarah Harrison beim PLACE TO BE-Award, 2019

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Dominic und Sarah Harrison bei der GLOW, 2019

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, 2019

Anzeige

Denkt ihr, Liz will noch einmal heiraten, weil sie die Hochzeit von Sarah und Dominic so schön fand? Ja, das glaube ich schon. Nein, ich denke, das hat andere Gründe. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de