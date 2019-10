Haben diese Zeilen eine tiefere Bedeutung? Der Schock über ihre Trennung sitzt bei vielen Fans noch immer tief. Nach nur einem Jahr Ehe haben Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) im August deren Aus bekannt gegeben. Mittlerweile sind beide zwar wieder in Dating-Laune mit anderen – noch vor wenigen Wochen zeigte sich aber vor allem Liam ziemlich mitgenommen und zog sich kurzzeitig aus der Öffentlichkeit zurück. Im Netz wird jetzt spekuliert: War Liam Schuld am Liebes-Aus? Ein Post der Sängerin lässt vermuten, dass ihr Ex sie geghostet haben könnte.

Mit ihrem Kommentar zu einem Instagram-Beitrag rund ums Thema Ghosting heizte Miley die Gerüchteküche an. "Mach doch einfach Schluss mit jemandem und ghoste ihn nicht! Ein neuer Trend-Name für dieses typische Verhalten, wenn du jemanden datest und dann alles beendest, indem du den Kontakt abbrichst", äußerte sich die "Wrecking Ball"-Interpretin dazu – und ließ vermuten, eigene Erfahrungen damit gemacht zu haben. Ihre Fans fragen sich deshalb nun: Hat ihr Noch-Ehemann sie etwa ignoriert und damit das Beziehungsende heraufbeschworen?

Die letztlich ausschlaggebenden Gründe für die Trennung des einstigen Traumpaares hat dieses bisher nicht öffentlich gemacht. Den Vorwurf, dass Miley den 29-Jährigen betrogen haben soll, dementierte sie in der Vergangenheit allerdings. "Ich kann vielem zustimmen, aber ich weigere mich, zu bestätigen, dass meine Ehe wegen eines Seitensprungs endete", betonte sie via Twitter. Damals habe sie vor allem klarstellen wollen, dass sie keine Lügnerin sei.

Getty Images Schauspieler Liam Hemsworth

Getty Images Schauspielerin und Sängerin Miley Cyrus

Getty Images Sängerin Miley Cyrus

