Miley Cyrus (26) bricht ihr Schweigen! Vor Kurzem wurde bekannt: Sie und ihr Ehemann Liam Hemsworth (29), mit dem sie noch nicht einmal ein ganzes Jahr verheiratet ist, haben sich getrennt. Diese News bestätigte der Schauspieler kurz darauf. Wenige Tage später reichte der Hunger Games-Star auch schon die Scheidung ein. Von einem Statement der Sängerin fehlte jede Spur – bis jetzt. Zum ersten Mal äußert sich die Blondine nun zum Liebes-Aus.

Auf Twitter versicherte Miley, dass sie den zweiten Beziehungs-Anlauf mit dem bärtigen Hottie wirklich aus ganzem Herzen ernst meinte. Die Seitensprung-Gerüchte, die über sie kursieren, kann sie dagegen ganz klar verneinen: "Ich kann zu vielem zustimmen, aber ich weigere mich, zu bestätigen, dass meine Ehe wegen Fremdgehen geendet hat." Sie und Liam waren fast zehn Jahre zusammen. "Ich habe schon immer gesagt und werde es wieder sagen: Ich liebe Liam und werde das auch immer tun", twitterte sie weiter. Zu der Trennung sagt sie, dass sie eine gesunde Entscheidung treffen musste und dieses vorherige Leben hinter sich lassen muss. Sie hat sich schon lange nicht mehr so vital und glücklich gefühlt: "Man kann sagen, dass ich ein twerkender, potrauchender, fauler Hinterwäldler bin, aber ich bin kein Lügner."

Offenbar liebt die Netflix-Newcomerin ihren ehemaligen "The Last Song"-Kollegen noch immer. Glaubt ihr, dass sie in der fernen Zukunft wieder zusammenkommen werden? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab.

Getty Images Sängerin Miley Cyrus

Instagram / mileycyrus Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Getty Images Miley Cyrus, Schauspielerin

