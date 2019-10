Die beiden sind voll im Liebes-Rausch! Am 30. September war es endlich so weit: Justin Bieber (25) gab seiner Hailey (22) auch kirchlich das Jawort. Seitdem schweben die beiden noch mehr im siebten Himmel als zuvor schon. Das beweisen sie nicht nur durch süße Liebes-Posts, sondern auch mit niedlichen Gesten: Justin bastelte seiner Hailey jetzt eine Perlenkette – die er der Welt nun stolz präsentierte!

Auf Instagram teilte der Sänger ein Foto von seiner Gattin. Darauf schaut Hailey verträumt zur Seite und gibt damit den Blick auf ihren Hals frei, an dem zwei Ketten hängen: eine elegante, silberne mit dem Schriftzug "Wifey" sowie eine schwarz-gelbe Perlenkette. Dazu schrieb Justin stolz: "Ich habe ihr eine Halskette gemacht." Auf welches der beiden Schmuckstücke er anspielt, wird nicht deutlich. Allerdings strahlt das Perlen-Exemplar in den Farben, die sehr an jene von Justins Mode-Label "Drew" erinnern – und somit nahelegen, dass Justin eben dieses Accessoire eigens designt hat.

Zudem ist der "Wifey"-Schmuck für Justins Follower längst keine Neuheit mehr. Den Schriftzug an der Kette um Haileys Hals teilte er bereits vor einigen Tagen demonstrativ in seiner Instagram-Story – und zeigte damit bereits, wie stolz er ist, Hailey zur Ehefrau zu haben.

Instagram / justinbieber Hailey Bieber mit ihren Liebes-Halsketten

Instagram / stylememaeve Hailey und Justin Bieber bei ihrer Hochzeit

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

