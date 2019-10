Heidi Klum (46) und ihr Liebster Tom Kaulitz (30) können noch immer nicht die Finger voneinander lassen! Momentan steht die Laufstegschönheit für die neueste Ausgabe von America's Got Talent: The Champions vor der Kamera, aber am vergangenen Sonntag genoss sie einen drehfreien Tag in West Hollywood. Gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Leni (15) und ihrem Ehemann ging's lässig gekleidet zum Shoppen: Dabei zeigte sich das Paar knutschend und total verknallt!

Rund zwei Wochen nach ihrer Traumhochzeit auf Capri ist die Leidenschaft offensichtlich noch nicht abgekühlt. Auf aktuellen Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man Heidi und Tom nach beendeter Shopping-Tour ungeniert vor ihrem Auto knutschen und unentwegt grinsen. Dabei trug die Blondine nicht nur legere Baggypants und Birkenstocks – mit ihrem T-Shirt machte sie auch noch Werbung für die Band ihres Gatten: Denn darauf ist Tom mit seinem Bruder Bill (30) zu sehen, sowie der Schriftzug Tokio Hotel in neongrünen Buchstaben.

Der 30-Jährige griff ebenfalls zu Freizeit-Kleidung und kombinierte ein olivgrünes Oversize-Shirt mit einer grünen Kappe. Doch die Fans des Pärchens sind in diesem Monat auf ein ganz anderes Outfit gespannt: Welche Kostüme werden die beiden zur diesjährigen Halloween-Sause von Heidi am 31. Oktober tragen? "Meins wird zehn Stunden dauern, aber Toms wird einfacher sein", offenbarte das Model gegenüber People erste Details zum schaurig-schönen Partner-Look.

enewsimage / ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der Premiere von "Maleficent: Mächte der Finsternis"

Splash News Heidi Klum im Oktober 2019

