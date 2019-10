Gefühlt ist Daniela Katzenberger (33) schon lange Seniorin – wie kommt's? Anfang des Monats feierte die TV-Darstellerin ihren 33. Geburtstag. In ihrem Posting zu dem feierlichen Anlass überraschte die lebensfrohe Blondine ihre Follower mit der Aussage, sich manchmal schon wie eine 80-Jährige zu fühlen. Ob das an ihrem aufregenden Job liegt? Im Promiflash-Interview erklärte Dani jetzt, was es mit dem Statement auf sich hat.

Wenige Tage nach ihrem Ehrentag präsentierte die 33-Jährige in Köln ihre "Uncle Sam"-Sportkollektion. Dort erzählte sie, dass ihre Tochter Sophia Cordalis (4) nicht ganz unschuldig an ihrem Stress ist: Das Mama-Dasein soll Frauen um elf Jahre altern lassen, habe Dani neulich gelesen – und tatsächlich komme sie sich auch eher wie Mitte 40 vor. "Es ist auch so: An manchen Tagen, wenn ich aufstehe, merke ich schon mal meinen Rücken oder meine Schultern. Du merkst halt schon, dass du oft ein kleines Kind mit dir herumträgst", schilderte sie Promiflash.

Auch wenn ihre Kleine ihr unendlich viel gebe – manchmal fühlt sich Mama Daniela "wirklich wie so eine Senftube, die man bis aufs letzte Tröpfchen aufpresst". Mit ihrem Kind sei sie völlig ausgelastet. "Wenn ich dann aber an meine Mutter denke, die früher drei Kinder hatte, ohne Mann, da frage ich mich echt, wie die es geschafft hat, noch so relativ gut auszusehen", schwärmte sie von Iris Klein (52).

