Mamasein ist eben nicht immer kinderleicht – das bekommt offensichtlich auch Daniela Katzenberger (33) regelmäßig zu spüren! Die Reality-Bekanntheit ist stolze Mutter ihres gemeinsamen Töchterchens mit Ehemann Lucas Cordalis (52). Mit zahlreichen Schnappschüssen beweist die Kultblondine, wie sehr sie Sophia Cordalis (4) auf Trab hält. Auf ihrem jüngsten Pic offenbart Dani allerdings, dass das Kindertheater irgendwann aber selbst einer Vollblut-Mama zu viel werden kann!

Herrlich ehrlich geht es auf diesem Foto auf Danielas Instagram-Account zu: Das Pic zeigt die 32-Jährige im Kinderzimmer ihrer Tochter, in dem allerdings das reinste Chaos herrscht! Von XXL-Plüschtieren bis Puppen – vor lauter Spielzeug sieht man kaum noch den Fußboden. Das Aufräumen bleibt aber offenbar bei der Auswanderin hängen: "Muddi hat Nachtschicht", witzelt die Katze in der Bildunterschrift und fügt via Hashtag hinzu: "Wie kriegen die das immer hin?"

Dass es Familienprinzessin Sophia tatsächlich faustdick hinter den Ohren hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Immerhin steckt die Kleine gerade in einer Trotzphase. Erst kürzlich erlebten ihre Eltern während eines Einkaufsbummels ihr kunterbuntes Wunder, denn: Sophia schmierte sich in der Drogerie doch glatt mit lauter Testern ein!

