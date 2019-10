Macht Laura Müller (19) hier ihrem Job als Stiefmutter alle Ehre? Auch wenn die Beziehung zwischen Michael Wendler (47) und seiner 19-jährigen Freundin in der Vergangenheit aufgrund des großen Altersunterschiedes häufig kritisiert wurde, zeigen die Turteltauben sich immer wieder mega-verliebt in der Öffentlichkeit. Auch zu Michaels nicht viel jüngeren Tochter Adeline Norberg hat die Brünette einen guten Draht. Jetzt teilt Laura sogar ein Pic der drei – und dort präsentieren sie sich als glückliche Patchwork-Family.

"Dein Daddy liebt dich über alles und ich liebe dich auch. Wir sind immer für dich da und wir halten als Familie zusammen", titelt die Liebste des Schlager-Stars auf Instagram zu dem Bild, auf dem alle in die Kamera strahlen. Ihre Fan-Gemeinde spaltet sich bei diesen Zeilen jedoch. Während einige sich freuen, dass Laura sich so gut mit der Blondine versteht, äußern andere Kommentare wie: "Schön, dass Laura in ihrer Mutter Rolle so aufgeht. Schade nur, dass ihre Stieftochter fast gleich alt ist."

Dass Michis Nachwuchs selbst aber kein Problem mit der Altersdifferenz der beiden hat, hat Adeline schon vor einigen Monaten betont. Damals stellte der Teenie klar, dass er auch mit den pikanten Szenen seines Papas und dessen junger Freundin im Sommerhaus der Stars gut umgehen könne. "Ich lebe schon 17 Jahre unter einem Dach mit diesem Mann. Das ist nichts Neues für mich", verriet die Wahlamerikanerin im Netz nach dem Sex-Talk ihres Papas.

Instagram / wendler.michael Schlager-Star Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller

Instagram / adelinenorberg2019 Michael Wendlers Tochter Adeline Norberg

