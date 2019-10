Von wegen die Royals sind unnahbar! Die Fußballfans der britischen Nationalelf konnten sich zwar nicht über einen Sieg ihrer Mannschaft freuen – aber über einen ganz besonderen Zuschauer: Prinz William (37) mischte sich vor wenigen Tagen zum Public Viewing unter das Volk. Das royale Mitglied verfolgte an der Seite von Chelsea-Trainer Frank Lampard das Qualifikationsspiel gegen Tschechien. Dabei hatte der Gatte von Herzogin Kate (37) einen ganz bestimmten Hintergedanken.

Der Herzog von Cambridge feuerte das Team mit einem Bier in der Hand aus dem Prince Albert Pub in London an. Für den dreifachen Familienvater stand an diesem Abend aber nicht nur der Fußball im Mittelpunkt – er nutzte den Anlass, um über mentale Gesundheit zu sprechen. Bei Instagram schrieb William: "Stellen Sie sich vor, wir würden genauso viel über mentale Gesundheit sprechen wie über Fußball." Ihm sei es vor allem darum gegangen, die Gäste zu ermutigen, über mögliche Sorgen oder psychischen Probleme zu sprechen.

Ein Fußballspiel sehe der 37-Jährige als einen durchaus guten Anlass, wie er unter dem Post erklärte: "Fußball ist eine gute Möglichkeit für Männer, zu äußern was sie fühlen – ob sie nun ein Spiel mit ihren Freunden anschauen oder mit den Kumpels kicken." Auch er und sein Bruder Harry hatten nach dem Tod ihrer Mutter Diana einen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Er wisse also, wie wichtig Beistand sei.

Splash News Prinz William in einem Londoner Pub, Oktober 2019

Getty Images Prinz William im September 2019

Paul Grover- WPA Pool/Getty Images Prinz William und Prinz Harry im November 2018



