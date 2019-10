Haben Mischa Mayer und Laura Maria eine gemeinsame Zukunft? Das ist die Frage, die eingebrannten Love Island-Fans seit dem großen Gänsehaut-Finale unter den Nägeln brennt. Der liebeswütige Ludwigshafener und die schöne Stuttgarterin galten als jüngstes Couple unter den Isländern – hatten sie sich doch erst wenige Tage vor Drehschluss kennengelernt. Nachdem es erst hieß, die beiden wollen sehen, was die nächste Zeit so bringt, schlägt der Muskelmann jetzt plötzlich ganz andere Töne an: Die Chancen um ein Happy End stehen seiner Meinung nach nicht gut.

In seiner Instagram-Story stand der 27-Jährige seinen Followern Rede und Antwort. Ein User der Foto- und Videoplattform wollte wissen, ob die beiden noch zusammen seien. "Ich bin und war noch nie mit Laura zusammen. Wir waren lediglich gecouplet und haben gesagt, wir schauen nach 'Love Island', ob daraus etwas entsteht oder halt nicht", sagte er klipp und klar. Ein weiterer Bewunderer wollte wissen, wie die Chancen auf etwas Festes mittlerweile stünden. "Aktuell nicht so gut, muss ich zugeben. Ich glaube, da sind wir uns doch etwas zu verschieden", erklärte er.

Laura sei für ihn da gewesen, als herauskam, dass seine bisherige Kuppelkollegin Ricarda Raatz zu Hause einen Typen sitzen hatte – das rechne Mischa der Einzelhandelskauffrau hoch an. "Ich mag Laura sehr sogar, weil sie in der Zeit in der Villa, wo es mir schlecht ging, für mich da war, aber für was Ernstes und was Längeres ist sie nicht die Richtige für mich", lauteten seine Worte.

RTL II / Magdalena Possert Mischa Mayer, "Love Island"-Kandidat 2019

RTL II – Magdalena Possert Laura und Mischa beim "Love Island"-Finale 2019

Instagram / mi.ma_fit Mischa Mayer, "Love Island"-Kandidat 2019

