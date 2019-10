Die sechste Staffel der erfolgreichen Tüftlershow Die Höhle der Löwen ist in vollem Gange. Eine ganze Reihe spannender Pitches und auch den einen oder anderen emotionalen Schlagabtausch bekamen die Zuschauer bereits zu sehen. So platzte Georg Kofler (62) kürzlich so richtig der Kragen – und in der vergangenen Folge bekamen Ralf Dümmel (52) und der neue Löwe Nils Glagau sich mächtig in die Haare. Auch Episode sieben könnte wieder interessant werden: Diese Ideen erwarten die Löwen heute Abend!

Das Vox-Format fährt wieder ordentlich auf! Mit seinem Soccer Performance-Sack konnte der Gründer Bülent Yaman bereits etliche Fußballvereine wie den FC St.Gallen und den SV Darmstadt 98 von sich überzeugen. Die Schlafsack-ähnliche Konstruktion soll Fußballspieler während der Wartezeit auf der Bank warmhalten. Doch ob sich auch ein Löwe für die Idee begeistern kann und die geforderten 80.000 Euro investieren wird?

Auch die Jungs von CLEW kommen aus dem Sport-Sektor: Jakob Schneider, Johannes Weckerle und Matthias Albrecht haben sich eine Konstruktion überlegt, die das lästige An- und Abschnallen beim Snowboarden vereinfachen soll – für die weitere Entwicklung ihrer Idee brauchen sie nun aber 200.000 Euro von den Investoren. Ob das klappen wird? Immerhin bieten sie dafür stolze 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

Für die Idee von Christina Terbille und Sarah Wendlandt wird es sicher einen richtigen Pferdenarren brauchen. Die beiden Frauen wollen mit ihrer Pferde App die Steuerung von Prozessen in Pferdebetrieben vereinfachen – Bewegung, Fütterung und gesundheitliche Versorgung inbegriffen. Zwar ist ihre Applikation bereits im Umlauf, doch jetzt brauchen sie Hilfe in Sachen Marketing und Vertrieb. Mit diesem Anliegen dürften sie genau an der richtigen Stelle gelandet sein.

Bei Robert und Sabine Ackermanns Pitch wird wohl so manchem Zuschauer – und Löwen – das Wasser im Mund zusammenlaufen: Die Gründer wollen das Marshmallow neu erfinden! Das Besondere an ihrem Mellow Monkey: Die Kreation wird von außen geröstet, während sich im Inneren ein Eiskern befindet. Ob Frank Thelen (44) und Co. wohl die geforderten 1000.000 Euro in diesen Luxus-Snack investieren werden?

Das nächste Produkt soll ein klassisches Haushaltsproblem angehen: Tom Becker und Jan Heimann wollen das Wenden von Essen in der Bratpfanne erleichtern. Ihre Easy Pan verfügt über einen Überrollbügel, der verhindern soll, dass Schmutz auf der Herdplatte landet. Klingt nach dem perfekten Produkt für Hobby-Köchin und Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl (65) – aber wird sie auch zuschlagen? Die Gründer wollen 25.000 Euro für 20 Prozent ihrer Firmenanteile.

Und zu guter Letzt wollen die ehemaligen Bundeswehr-Offiziere Philip Brohlburg und Johannes Schröder ihre Foodproduktlinie Ahead an den Mann bringen. Als Beispiel bringen sie ihren Omega Bar an: Dabei handelt es sich um den ersten pflanzlichen Omega-3-Riegel weltweit, von dem auch Vegetarier profitieren. Diese Idee könnte vor allem Löwin Judith Williams (47) begeistern – schließlich ist sie eine bekennende Vegetarierin. Das Ganze ist allerdings ein teures Vergnügen: Die Männer wollen satte 400.000 Euro für zehn Prozent der Anteile.

