Dieser Scherz ging gehörig nach hinten los! Luxus-Unternehmer Robert Geiss (55) ist für viele Dinge bekannt – sein manchmal etwas eigener Sinn für Humor gehört dazu. In den Augen seiner Follower leistete sich der Gatte von Jetsetterin Carmen Geiss (54) in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Fauxpas. Während ihm seine Community die Veröffentlichung schlüpfriger Videos von halbnackten Frauen noch durchgehen ließ, fanden sie einen Moschee-Clip von Robert dagegen unverzeihlich. Im Promiflash-Interview kann der 55-Jährige das allerdings gar nicht nachvollziehen!

Während der ersten Folge de aktuellen Staffel von Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie sahen die Zuschauer, wie es zu der Aufnahme gekommen war. Die Größe und der Prunk der Scheich-Zayid-Moschee in Abu Dhabi hatte es Robert offenbar so angetan, dass er seine Fans daran teilhaben lassen wollte – mit einer Extraportion Witz, wie es für ihn typisch ist. "Ja, Leute – seit vier Jahren reise ich jetzt hier schon durch Dubai und suche 'ne Immobilie. Heute hab ich sie gefunden. Wo? In Abu Dhabi und sogar mit Live-Musik", erklärte der Weltenbummler in dem Clip.

Dass der in seinen Augen harmlose Instagram-Beitrag selbst bei einigen Promis so hohe Wellen schlug, hätte Robert nicht für möglich gehalten, wie er nun im Promiflash-Interview erklärte. "Ich finde es schade, dass mein Post so negativ aufgefasst wurde. Ich meinte das alles humorvoll, dazu stehe ich". Er habe damit nur seine Bewunderung für das Gotteshaus zum Ausdruck bringen wollen.

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!": Staffelauftakt am Montag, 14. Oktober 2019, um 20:15 Uhr bei RTLzwei.

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Carmen und Robert Geiss

Instagram / robertgeiss_1964/ Robert Geiss, TV-Star

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Robert Geiss, Fernsehstar

