Brooklyn Beckham (20) ist kein Kind von Traurigkeit! Das Liebesleben des Fotografen war in den vergangenen Wochen überall Thema: Der Beckham-Sprössling soll sich von seiner Freundin Hana Cross getrennt haben. Doch sich jetzt allein verkriechen und Balladen hören? Sicher nicht mit Male-Model Brooklyn! Der 20-Jährige wurde angeblich schon beim Knutschen mit einer anderen ehemaligen Flamme erwischt. Und auch an der Party-Front lässt der Tattoo-Fan aktuell nichts anbrennen!

Sich jetzt zu verkriechen kommt dem Studenten offenbar nicht in die Tüte – er möchte das Leben in vollsten Zügen genießen! Und das am liebsten bei lauter Musik und kalten Getränken: Am Wochenende wurde Brooklyn in London bei einer wilden Partynacht abgelichtet. Und dabei schien er nicht nur den Abend im angesagten Nachtklub "Tape" genossen zu haben: Der Strahlemann wurde dabei fotografiert, wie er sich angeregt mit einer unbekannten Schönheit in coolem Streetstyle-Outfit unterhalten und sie innig umarmt hat.

Ob die Trennung für Brooklyn vielleicht sogar gut war? Die Beziehung mit Hana soll nämlich nicht nur eitel Sonnenschein gewesen sein, sondern auch zahlreiche Gewitterwolken verursacht haben. Das Paar soll demnach oft heftig gestritten haben – und die ständigen Auseinandersetzungen waren angeblich sogar bereits Brooklyns Papa David (44) ein regelrechter Dorn im Auge!

Getty Images Brooklyn Beckham im November 2018

Instagram / hancross Hana Cross und Brooklyn Beckham auf dem Coachella 2019

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham

