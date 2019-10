Der Dienstag hielt eine traurige Überraschung für die Bachelorette-Fans bereit – oder etwa doch nicht? Mit Gerda Lewis (26) und Keno Rüst gab das aktuelle Show-Paar am Vormittag seine Trennung bekannt: Im ersten gemeinsamen Liebesurlaub in den USA hatten die beiden bemerkt, dass sie eher Freunde als Lover sind – wenige Wochen, nachdem ihr romantisches Finale über die Bildschirme geflimmert war. Für die Promiflash-Leser war die Nachricht vom Liebes-Aus allerdings abzusehen!

Eine Umfrage ergab ein eindeutiges Stimmungsbild: Stolze 70,2 Prozent von 10.157 Lesern (Stand: 15.10.2019, 15:15 Uhr) gaben an, überhaupt nicht erstaunt von der Trennung zu sein. Viele scheinen kein Vertrauen in die Erfolgsaussichten der Kuppelshow zu haben, denn eine Feststellung der User auf Facebook häuft sich: "Ist das noch eine Überraschung? Wer ist bis jetzt zusammen?!" In der Tat scheiterten die meisten Bachelorette-Paare schon wenige Monate nach Ende der Ausstrahlung – Anna Hofbauer (31) und Marvin Albrecht (31) bilden mit drei Jahren Beziehung die Ausnahme.

Für einige scheint klar, dass Gerda statt Keno den Zweitplatzierten Tim Stammberger (25) hätte wählen sollen – wenn der sich doch nur nicht im Halbfinale aus dem Staub gemacht hätte! "Ich war ja auch für Tim. Ich wusste, dass sie sich für den Falschen entschieden hat. Obwohl, so richtig Auswahl hatte sie ja auch nicht", schrieb ein Leser. Stimmt ihr zu? In unserer Umfrage könnt ihr eure Meinung abgeben.

