Überraschendes Liebes-Aus bei dem diesjährigen Die Bachelorette-Traumpaar: Gerda Lewis (26) gab gerade in einem Online-Statement bekannt, dass sie und ihr Rosen-Sieger Keno Rüst nur wenige Wochen nach der Sendung schon wieder getrennt sind. Am Wochenende kamen die beiden erst von einem gemeinsamen USA-Urlaub zurück. Während des Trips fand laut ihren Aussagen auch die Trennung statt. Warum sich Gerda und Keno getrennt haben, verrät sie auch noch weiter.

Via Instagram-Story erklärt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, warum sie und Keno sich entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. "Wir haben in diversen Alltagssituationen und besonders im Urlaub gemerkt, dass wir eher als Freunde zueinander stehen", schreibt die Beauty. Sie werden also auch weiterhin miteinander befreundet bleiben, doch die Turtel-Zeiten sind vorbei.

Weiter offenbart Gerda: "Wir möchten und werden uns zu diesem Thema auch nicht nochmal äußern und bitten euch, unsere Privatsphäre zu respektieren." Damit ist das Liebes-Aus-Thema wohl für beide vom Tisch. Klingt ganz so, als hätten die zwei sich äußerst harmonisch getrennt – oder glaubt ihr, dass da noch ein Rosenkrieg entstehen wird? Am Ende des Artikels könnt ihr darüber abstimmen.

