Die Kinoadaption des Comic-Klassikers "Joker" ist schon jetzt ein echter Hit. In dem Film geht es um Batmans späteren Widersacher, der von seiner Umwelt gemobbt, ausgelacht und sogar misshandelt wurde. Der Action-Thriller soll psychisch so aufwühlend sein, dass Kinobesucher vor dem Film warnen: Sensible oder depressive Menschen sollten den Streifen besser nicht ansehen. Pamela Andersons (52) und Tommy Lees (57) Sohn hingegen nahm den Film zum Anlass, um endlich offen über seine Depression zu sprechen.

"Ich habe mein ganzes Leben mit Depressionen und Ängsten zu tun", schrieb Brandon Lee (23) auf Instagram. "Und ich bin glücklich genug, in der Lage zu sein, deswegen behandelt zu werden." Laut Brandon habe "Joker" den Nagel auf den Kopf getroffen. Er hoffe, dass die Menschen nun realisieren würden, wie sehr Depressive in der heutigen Gesellschaft leiden müssen.

In seinem Post beschrieb er auch seine eigenen Gefühle und seine Krankheit sehr genau. "Da ist kein Licht am Ende des Tunnels. Du fühlst dich allein, hilflos und als gäbe es keinen Ausweg. Du fühlst dich, als würdest du ertrinken", schrieb er. Der The Hills-Star erklärte auch, dass es absolut kein Spaß sei, wenn man bei Depressionen nicht handeln würde. Denn unbehandelt würde es nicht besser werden.

