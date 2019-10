Pietro Lombardi (27) wurde wohl wirklich total der Kopf verdreht – und zwar von Melissa. Auf Love Island suchte die 23-Jährige in diesem Jahr ihre große Liebe, kehrte aber mit einem gebrochenen Herzen wieder heim. Der Grund: Ihr Kuppelkollege Danilo Cristilli, in den sie sich verguckt hatte, entschied sich für Dijana Cvijetic. Stattdessen hat aber ein ganz anderer Mann ein Auge auf die brünette Beauty aus Herrenberg geworfen: Die Rede ist von Pietro Lombardi – der schwärmt seit Tagen in den höchsten Tönen von seiner Angebeteten, und das immer lauter.

Noch vor Melissas freiwilligem Ausstieg aus der RTL II-Kuppelshow kündigte Pietro per Videonachricht an, die Kandidatin unbedingt persönlich kennenlernen zu wollen. Und er hatte Erfolg: Die beiden stehen mittlerweile in Kontakt! "Es fühlt sich genauso richtig an wie damals bei Sarah", schwärmte Pietro nun gegenüber Bild. Jetzt sei er aber erwachsener und gehe anders an die Dinge heran. "Ich war, als ich Sarah kennengelernt habe, noch sehr jung. Es ist jetzt ein anderes Gefühl, aber es fühlt sich auf jeden Fall richtig an", plauderte der DSDS-Juror weiter aus.

Seit der Trennung von seiner Ex-Frau Sarah (27) geht Pietro solo durchs Leben. Was die Dancing on Ice-Siegerin 2019 wohl über Melissa als ihre potenzielle Nachfolgerin denkt? "Sarah hat das ja nicht zu interessieren, was ich mit anderen Frauen mache. Aber ich bin ganz ehrlich, natürlich redet man darüber. Sarah wusste auch von den Frauen, die ich davor kennengelernt habe. Und auch sie sagt, dass sie gut zu mir passen könnte." Sarahs Segen hat Melissa damit also in der Tasche.

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

Wenzel, Georg/ActionPress Sarah Lombardi, Sängerin

