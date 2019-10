Ist diese Love-Story schon vorbei? Auf Love Island schien es noch, als hätten sich Lina Schrader und Roman Raamo gesucht und gefunden. Auch wenn beide als Nachzügler in die Villa eingezogen waren, funkte es in den verbliebenen Tagen gewaltig zwischen ihnen und sie sahnten im großen Staffelfinale sogar den dritten Platz ab. Nach der letzten Episode wollten die beiden es mit einer Fernbeziehung probieren. Wie steht es nun um Lina und Romans Liebe?

In einer Instagram-Fragerunde lüftete die schöne Blondine jetzt das Geheimnis. Auf die Fan-Frage, ob sie fest mit Roman zusammen sei, folgte allerdings eine Antwort, die sich einige Fans wohl etwas anders vorgestellt hatten. "Wir sind nicht zusammen. Es ist nicht so einfach, draußen dort weiterzumachen, wo man in der Love-Island-Welt aufgehört hat", gab sie ehrlich zu. Die beiden würden sich dennoch sehr schätzen und stünden nach wie vor im guten Kontakt zueinander.

Auch das Sieger-Couple Vivien Michalla und Sidney Wolf ist sich noch nicht sicher, ob es ernsthaft zusammen sein will. Im Promiflash-Interview nach der Show verrieten beide: "'Vercoupelt' sind wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, da wird auch niemand dazwischen grätschen. [...] Alles Weitere wird sich draußen zeigen."

Instagram / linaschrdr Lina Schrader, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / romanraamo Roman Raamo, Reality-Sternchen

RTL II/Magdalena Possert Sidney und Vivien bei einem Strand-Date

