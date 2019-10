Prinz Harry (35) kann bei seiner Rede bei den WellChild Awards seine Tränen kaum zurückhalten! Am Dienstagabend wohnte er dem Event schon zum zwölften Mal bei, 2019 jedoch erstmals als Vater des kleinen Archie Harrison. Es war zudem der erste Termin für den Rotschopf und Herzogin Meghan (38) nach ihrer Afrika-Tour – und es sollte ein emotionaler Abend für das Paar werden. Harry zeigte sich in seiner Ansprache begeistert von dem Mut schwerkranker Kinder sowie deren Familien und dankte denen, die sie unterstützen und pflegen. Mitten in einem Satz musste er jedoch mit tränenerstickter Stimme den Auftritt unterbrechen.

"Als meine Frau und ich im letzten Jahr hier waren, wussten wir schon, dass wir unser erstes Kind erwarten. Niemand sonst, nur wir", erinnerte sich Harry auf der Bühne, wie Daily Mail berichtete. Bei dem Gedanken an diese Zeit übermannten ihn seine Emotionen derart, dass der 35-Jährige sich entschuldigte und pausieren musste. Er verstehe jetzt als Vater mehr als zuvor, was es bedeutet, wenn das eigene Kind krank werde: "Kein Elternteil möchte hören, dass ein Kind leiden wird, dass es Herausforderungen gegenübersteht, die es sein Leben lang betreffen werden", fuhr er fort.

Bei dem Royal brachen vermutlich alle Dämme, weil er sich an einen besonderen Moment während der letztjährigen Awards zurückdachte: "Ich erinnere mich daran, wie fest ich Meghans Hand während der Awards gehalten habe und wir beide haben daran gedacht, wie es wohl eines Tages sein wird, wenn wir Eltern sind." Weiter hätten sie sich gefragt, wie es wäre, den Nachwuchs zu beschützen und ihm zu helfen, wenn es irgendwann erkranken sollte. Eine unglaubliche harte Aufgabe, wie er den Ausgezeichneten des Abends versicherte.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei den WellChild Awards 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei den WellChild Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de