Désirée von Delft (34) spricht über ihr Sturm der Liebe-Aus! Diese Folge werden die Fans der ARD-Telenovela bestimmt nicht so schnell vergessen: Kurz, nachdem Romy Ehrlinger ihre große Liebe Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel, 29) geheiratet hat, stirbt sie in den Armen ihres Mannes. Mit dem Tod ihrer Serien-Rolle musste sich auch Romy-Darstellerin Désirée nach zwei Jahren vom Fürstenhof verabschieden. Aber warum ist sie aus dem Daily-Format ausgestiegen? Jetzt hat die Schauspielerin es verraten!

In einem Livestream auf dem offiziellen Instagram-Account von "Sturm der Liebe" beantwortete die 34-Jährige die Fragen der Follower. Auf der Foto- und Videoplattform sprach sie auch über ihren Ausstieg: "Wenn ihr es auch zugebt: Ich glaube, es war dramaturgisch gesehen, ein sehr guter Schachzug. Ich habe die Rolle der Romy sehr gerne gespielt und ich konnte auf die Art und Weise Abschied von ihr nehmen", erzählte sie den "Sturm"-Anhängern im Netz. Gleichzeitig gab sie zu, dass es schön gewesen wäre, wenn Romy und Paul ein Happy End bekommen hätten.

Bereits in einem Interview mit der ARD hatte die gebürtige Berlinerin vor einiger Zeit deutlich gemacht, dass sie über ihren TV-Ausstieg zutiefst traurig sei: "Es tut weh, weil es einfach eine Verabschiedung ist und es so ein wichtiger Lebensabschnitt war." Sie habe manchmal das Gefühl, dass sie am Set mehr Zeit verbracht habe als zu Hause. "Was soll ich sagen, stürmische Zeiten", scherzte die Schauspielerin tapfer.

ARD / Christof Arnold, Sandro Kirtzel und Désirée von Delft bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Christof Arnold Sandro Kirtzel und Désirée von Delft, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Anzeige

Instagram / desiree.vondelft Désirée von Delft, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de