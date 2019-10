Na, wer hat die Nase im Mode-Battle dieses Mal vorn? Seit Herzogin Meghan (38) durch ihre Hochzeit mit Prinz Harry (35) Mitglied der britischen Königsfamilie ist, macht sie ihrer Schwägerin Herzogin Kate (37) starke Konkurrenz als royale Fashionista. Während die Frau von Prinz William (37) nach wie vor auf klassische Looks setzt, ist die Garderobe der ehemaligen Schauspielerin eher modern. Zuletzt zeigten sich beide in grünen Outfits und stellten sich damit dem ultimativen Vergleich: Welche Herzogin hatte den besseren Style?

Die Farbe ist gleich, der Look trotzdem komplett unterschiedlich! Am Dienstag besuchten Meghan und Harry die WellChild Awards in London. Dabei trug die einstige Suits-Darstellerin ein schlichtes, ärmelloses Etuikleid mit einer Schleife in der Taille. Den Look komplettierte sie mit cognacfarbenen Wildleder-Pumps und einem cremefarbenen Mantel, den sie sich locker über die Schulter geworfen hatte.

Kates Outfit war da auf jeden Fall glamouröser – vermutlich auch, weil der Anlass wesentlich festlicher war und Abendgarderobe erforderte. Sie zeigte sich während ihrer Pakistan-Reise am Dienstag bei einem königlichen Empfang in Islamabad – und erschien dabei in einer funkelnden, bodenlangen grünen Robe von Designerin Jenny Packham. Dazu hatte Kate Glitzer-Ohrringe kombiniert – also das komplette Kontrastprogramm zu Meghans Look. Welches Outfit gefällt euch besser? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den WellChild Awards in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Kate, Oktober 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Pakistan, Oktober 2019

