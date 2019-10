Diese Ansage hat Laura Maria eiskalt erwischt! Bei Love Island schaffte sie es mit ihrem TV-Partner Mischa Mayer ins große Finale. Danach wollten die beiden auf jeden Fall weiterhin Kontakt halten, um herauszufinden, ob sich vielleicht Gefühle entwickeln – das dachte zumindest die Stuttgarterin. Mischa erzählte seiner Community währenddessen ganz frei heraus: Er sieht momentan keine gemeinsame Zukunft mit Laura. Die reagierte angesichts dieses Statements nun total geschockt.

Eine Abfuhr kommt selten gut an – und schon gar nicht, wenn man sie im Netz bekommt. Klar, dass Laura darüber gar nicht begeistert war. "Ich habe mit ihm noch gar nicht geredet, wie es jetzt mit uns weiter gehen soll und dann habe ich seine Story gesehen und mir so gedacht: 'Okay, krass. Wieso kann er mir das nicht persönlich erzählen?'", meldete sich die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story zu Wort. Mischa schien seinen Fehler aber schnell einzusehen und stellte klar: "Ich habe nie gesagt, dass es zwischen mir und Laura vorbei ist. Ich schätze sie sehr, aber mehr als Freundin. Das habe ich bei 'Love Island' schon gesagt. Ich habe mir erhofft, dass nach der Zeit mehr entsteht. Aber aktuell sieht es leider nicht danach aus", schrieb er in seiner Story.

Und zumindest in diesem Punkt scheinen sich die zwei einig zu sein, denn auch Laura gab zu: "Er ist ein supertoller Kerl, er ist witzig, wir hatten Spaß. Man kann super mit ihm lachen. Aber es war jetzt keine Liebe auf den ersten Blick." Sie hätte sich aber trotzdem darauf gefreut, den Brandschutzmonteur näher kennenzulernen. Letztendlich nimmt sie Mischa die Aktion aber nicht übel: "Es ist alles gut, wir haben deswegen auch keinen Streit."

