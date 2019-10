Scarlett Johansson (34) ist wieder auf der Kinoleinwand zu sehen! Erst im vergangenen April glänzte die Schauspielerin im letzten Teil der beliebten Avengers-Reihe. Und jetzt geht schon ihr nächster Film an den Start: In dem neuen Streifen "Jojo Rabbit" spielt sie eine Nebenrolle – am vergangenen Dienstag wurde in Los Angeles die Premiere gefeiert. Kein Wunder, dass sich Scarlett zu diesem Anlass ganz besonders in Schale geworfen hatte!

Auf dem roten Teppich präsentierte sich die Blondine in einem figurbetonten, pinken Zweiteiler – und das mit Perlen besetzte Outfit ließ tief blicken: Durch einen großen Rückenausschnitt war Scarletts Rosentattoo gut zu sehen. Zusammen mit der 34-Jährigen posierten deren Schauspielkolleginnen Rebel Wilson (39) und Thomasin McKenzie, die ihr in Sachen Garderobe in nichts nachstanden! Pitch Perfect-Star Rebel hatte sich für ein elegantes rotes Kleid entschieden, die 19-jährige Thomasin war in einen Traum aus Grün gehüllt.

"Jojo Rabbit" ist eine Satire, die in Deutschland während der NS-Zeit spielt. In dem Streifen erfährt der zehnjährige Jojo Rabbit, dass seine Mutter, die von Scarlett verkörpert wird, ein jüdisches Mädchen versteckt hält. Dadurch beginnt er, sein eigenes Weltbild zu überdenken. Zwar feierte der Film in den USA bereits Premiere, in Deutschland wird er aber erst am 23. Januar 2020 anlaufen.

Getty Images Scarlett Johansson auf der "Jojo Rabbit"-Premiere in Los Angeles, 2019

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Scarlett Johansson und Thomasin McKenzie bei der "Jojo Rabbit"-Premiere in Los Angeles

Anzeige

Sam Rockwell, Scarlett Johansson und Roman Griffin Davis Sam Rockwell, Scarlett Johansson und Roman Griffin Davis in "Jojo Rabbit"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de