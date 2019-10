Wir kennen Jennifer Lopez (50) als talentierte Schauspielerin, als eindrucksvolle Sängerin, die auf der Bühne performt wie keine andere. Doch es gibt natürlich auch Jen, die Privatperson. Denn hinter den Kulissen ist die 50-Jährige eine liebevolle Mutter, die sich rührend um ihre beiden Kids Emme (11) und Maximilian (11) kümmert. Davon konnten sich Fans des weltweit berühmten Popstars nun auch via Social Media überzeugen: J.Lo teilte ein niedliches Kuschelfoto!

Jennifer befindet sich gerade mitten in den Dreharbeiten für ihre neue romantische Komödie "Marry Me". Darin ist sie an der Seite von Schauspielkollege Owen Wilson (50) zu sehen. Zwischen den Drehpausen bekommt die Zweifachmama offenbar hin und wieder mentale Unterstützung von ihren Kindern, wie ein neuer Post auf Instagram beweist. Auf dem Schnappschuss ist die Beauty gemeinsam mit Emme und Max zu sehen, die ihrer Mutter eine liebevolle Umarmung geben. Die Freude ist Jen ins Gesicht geschrieben: Sie lächelt zufrieden, während sie sich zu ihren Kids beugt.

Das rührende Bild kommentierte Jennifer mit den Worten "Ich liebe es, wenn sie mich am Set besuchen." Ihre Fans sind begeistert! "Dieses Foto sagt mehr als Tausend Worte" und "Familie ist das Beste", kommentierten einige User.

Getty Images Jennifer Lopez beim Closing der Versace Fashion Show im September 2019

Splash News Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Maximilian und Emme

Getty Images / Dia Dipasupil Jennifer Lopez bei einem NBC Universal Event 2017

