Eine Premiere für Bachelor in Paradise – und das nicht im positiven Sinne! Am Dienstagabend startete die neue Staffel der Kuppelshow mit ehemaligen Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten, die sich vor laufender Kamera noch immer verzweifelt nach der großen Liebe sehnen. Dieses Trara sahen sich zum Auftakt allerdings deutlich weniger Zuschauer an als im vergangenen Jahr: Die zweite Staffel legte einen extrem schwachen Start hin!

Wie Quotenmeter berichtet, holte das Format im Jahr 2018 noch einen durchschnittlichen Marktanteil von 14,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. In diesem Jahr startete die Staffel deutlich schlechter – mit einem Anteil von nur 9,8 Prozent. Vielleicht wegen des neuen Sendeplatzes? Denn die Sendung läuft nun, statt wie zuvor mittwochs, am Dienstag und hat damit durch Die Höhle der Löwen auf Vox eine starke Konkurrenz.

An Action mangelte es der Start-Episode nicht. Während zwischen den TV-Singles Meike Emonts und Marco Cerullo (30) ein heftiger Streit entfachte, fiel zwischen Jade Übach und Serkan Yavuz (26) bereits der erste Kuss. Am Ende der Folge mussten mit Meike und Sarah Gehring (32) zwei Mädels das Paradies verlassen.

Instagram / meike_emonts Meike Emonts, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

RTL/Arya Shirazi Bachelorette-Kandidat Marco Cerullo

Anzeige

Instagram / Jadebritani Jade Übach, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de