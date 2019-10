Für diese Single-Ladys hat es sich bereits ausgeflirtet! Bachelor in Paradise ist endlich in die zweite Staffel gestartet – und die Herren der Schöpfung durften in der ersten Nacht der Rosen die begehrten roten Schnittblumen verteilen. Während sich im Paradies bereits die ersten Pärchen gebildet haben und Jade Übach und Serkan Yavuz (26) sogar schon heiße Küsse ausgetauscht haben, mussten zwei der weiblichen Reste-Show-Kandidatinnen wieder die Heimreise antreten: Sarah Gehring (32) und Meike Emonts konnten auch die zweite Chance auf die TV-Liebe nicht nutzen.

"Man erhofft sich natürlich schon, dass man drin bleibt. Aber andererseits, wenn wirklich gar keiner da ist, der so ein bisschen das Interesse in dir geweckt hat, dann ist das schon schwierig", sagte die Kölnerin kurz nach ihrem Exit und stellte dabei auch klar, kein Interesse vorspielen zu wollen. Während sich die 28-Jährige letztlich aber doch etwas enttäuscht zeigte, dürfte einer sich über das frühe Aus besonders freuen. Nachdem bekannt wurde, dass Meike und Marco Cerullo (30) eine Vorgeschichte verbindet, hatte Letzterer bereits Angst, sein Ex-Flirt könne ihm die Girls vergraulen. "Ich bin schon froh, dass die weg ist, weil sie mir schon zu viel geredet hat", gab er zu.

Sarah sah ihren Abgang ziemlich gelassen. "'Bachelor', 'Bachelor in Paradise' – jetzt fehlt nur noch 'Die Bachelorette', lacht sie und fügt hinzu, mit Sicherheit noch ihren passenden Deckel finden zu können. Während die Damen die Koffer packen müssen, können die ersten Couples nun die gemeinsame Zeit im Liebesnest genießen.

Die Paarungen der ersten Rosenvergabe:

Filip Pavlovic (25) und Isabell Bernsee (29)

Eddy Mock und Christina Graß (31)

Michael Bauer (28) und Natalie Stommel

Cornelis Steiner und Julia Prokopy (24)

Marco Cerullo und Michelle Schellhaas

Instagram / meike_emonts "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Meike Emonts

Anzeige

Instagram / sarah.la.amalia "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Sarah Gehring

Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Ex-Bachelorette-Teilnehmer Marco Cerullo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de