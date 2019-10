Schwere Zeiten für Demi Lovato (27): Die Sängerin muss derzeit den Tod eines guten Freundes verkraften. Thomas Trussell ist vergangene Woche im Alter von nur 31 Jahren an einer Überdosis Drogen gestorben – die Beerdigung fand kurz darauf in Beverly Hills statt. Um sich für immer an ihren Weggefährten und die gemeinsam verbrachte Zeit zu erinnern, hat sich Demi nun sogar ein filigranes Tattoo auf den Unterarm stechen lassen.

Wie sie mit einem Post auf Instagram offenbart hat, entschied sich die 27-Jährige für ein schlichtes Design mit großer Bedeutung. Auf ihrer Haut prangt nun der geschwungene Buchstabe "T", der für Tommy steht. Das Tattoo befindet sich nahe der Armbeuge und über einer Rose, die Demi bereits seit 2015 auf ihrem Unterarm trägt. Zu dem Bild schrieb die Musikerin auch einige bewegende Worte: "Ein 'T' für Tommy. Ruhe in Frieden, du besonderer Engel. Ich liebe dich für immer."

Für Demi ist der Tod ihres guten Freundes auch eine Erinnerung daran, selbst stark zu bleiben. Sie kämpft seit Jahren immer wieder gegen ihre Drogensucht an – vor 15 Monaten war sie sogar wegen einer Überdosis im Krankenhaus gelandet. "Drückt eure Lieben. Sagt ihnen, dass sie etwas Besonderes sind und dass ihr sie liebt", schrieb Demi auf Instagram, als sie von Tommys Tod erfuhr.

Instagram / ddlovato Demi Lovatos Tattoo für ihren verstorbenen Freund Thomas Trussell

Anzeige

Instagram / sirtruss Demi Lovatos verstorbener Freund Thomas im September 2019

Anzeige

Getty Images Demi Lovato 2018 in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de