Seit 2018 ist Georg Kofler (62) fester Bestandteil der Die Höhle der Löwen-Investoren. Bereits in der vierten Staffel 2017 vertrat der Unternehmer öfter mal seine Geschäftspartnerin Judith Williams (47). Sein Privatleben hielt der Geschäftsmann bisher aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Kürzlich änderte er das allerdings: In einem Interview sprach Georg nun ziemlich offen über sein Leben und seine Liebe!

Im Gespräch mit Bild plauderte der 62-Jährige über seinen Alltag abseits der Fernsehkameras. So ist der Unternehmer seit etwa einem Jahr von seiner Noch-Ehefrau Christiane Kofler getrennt. Nach dem Liebes-Aus sei es bei ihm aber schnell wieder bergauf gegangen. "Ich bin in einer neuen Beziehung, es entsteht gerade ein neues Kapitel in meinem Lebensbuch. Ich betrachte das als großes Glück", erzählte der Geschäftsmann.

Doch das war nicht alles, was der TV-Löwe aus seinem Leben preisgab. Über das aktuelle Verhältnis zu seiner Noch-Ehefrau sprach Georg zwar nicht – in Bezug auf die gemeinsame Tochter war er allerdings um einiges redseliger: "Grundsätzlich kann ich sagen, dass ich ein entspanntes Verhältnis zu meiner Tochter habe." Trotz der Trennung und den ganzen Streitigkeiten mit seiner Ex, wolle er die Vergangenheit in positiver Erinnerung behalten.

AndreasSuhr / face to face / Action Press Frank Thelen mit seinen Kollegen aus der Sendung "Die Höhle der Löwen", 2018

Anzeige

Georg Wenzel/ActionPress Judith Williams und Georg Kofler beim "Die Höhle der Löwen"-Pressetermin in Berlin

Anzeige

Actionpress/ Chris Emil Janßen Georg Kofler, August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de