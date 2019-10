Diese Reaktion können die Fans nicht nachvollziehen! Am Donnerstag traten wieder einige der Favoriten der diesjährigen The Voice of Germany-Juroren in den Battles gegeneinander an. Im Team Sido (38) versuchten unter anderem der 36-Jährige Dennis Henning und Make-up-Artist Bastian Springer mit Sam Smiths (27) Song "To Good At Goodbyes" ihr Glück – und legten einen tollen Auftritt hin. Doch Coach Sido war von Bastis Leistung alles andere als begeistert. Seine Begründung traf auf Unverständnis bei den anderen Juroren – und den Fans!

Denn Basti konnte aus Sicht des Rappers nicht sein volles Potenzial zeigen – der Grund: Der 21-Jährige sang mit angeschlagener Stimme. Drei Tage vor der Show war der Blondschopf feiern, gab er zu. Für Sido ein Indiz, dass Bastian seine Chance nicht ernst genug nahm: "Ich bin echt enttäuscht", sagte er. Der Sänger zeigte sich einsichtig, dennoch wurde er nicht vom "Mein Block"-Interpret weitergewählt. Die Twitter-User können Sidos Entschluss nicht verstehen: "Dieses Mal war die Entscheidung und besonders die Begründung einfach falsch", echauffierte sich ein Nutzer. "Kann man nicht mal akzeptieren, dass eine Stimme angeschlagen sein kann, sein Ernst? Hätte Bastian den Text verkackt oder blöd gesungen könnte ich den Ärger nachvollziehen, aber so? Ohne Worte" oder "Schmeißt er ernsthaft Basti raus, weil er feiern war? Drei Tage vor den Battles, hä?", zwei weitere kritische Stimmen von der Plattform.

Doch zu Bastians Glück sahen die anderen Juroren sein Potenzial – Alice Merton (26) und Rea Garvey (46) buzzerten anschließend für ihn. Der "The Voice of Germany"-Kandidat konnte sein Glück kaum fassen und entschied sich in das Team der "No Roots"-Interpretin zu wechseln.

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Sido und "The Voice of Germany"-Kandidat Bastian

SAT.1/ProSieben / André Kowalski Rea Garvey, Sido, Alice Merton und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2019

ProSieben/André Kowalski Alice Merton bei "The Voice of Germany" 2019

