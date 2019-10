Am Set von GZSZ kann es manchmal ganz schön kuschelig und chaotisch werden! Die Schauspieler wie Timur Ülker (30) und Co. teilen in den sozialen Netzwerken regelmäßig gemeinsame Fotos, die beweisen: Auch hinter den Kulissen verbringen die Darsteller viel Zeit miteinander und verstehen sich bestens. Gisa Zach (45) hat ihre Kollegen ebenfalls fest ins Herz geschlossen. Trotzdem genießt sie es, sich ab und zu aus dem ganzen Trubel zurückziehen.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Yvonne-Darstellerin ein nachdenkliches Selfie – ihr Kommentar dazu: "Garderobenmomente! Ich bin ja gerne mal mit mir allein zusammen und gehe so meinen Gedanken nach." Aber keine Sorge, Gisa bläst nicht Trübsal. Der Hashtag #happythoughts, also "glückliche Gedanken", verdeutlicht, dass die 45-Jährige sich bloß eine kleine Pause gönnt, um zur Ruhe zu kommen.

Seit Januar ist Gisa nun schon Teil des GZSZ-Casts. Als Lauras (Chryssanthi Kavazi, 30) Mutter Yvonne Bode mischte sie den Kiez ganz schön auf und mauserte sich im Nu zum Zuschauerliebling. Denn die quirlige Physiotherapeutin ist eine echte Frohnatur, die keinem etwas Schlechtes will. Dabei würde Gisa gerne mal eine andere Seite zeigen. "Ich wäre, glaube ich, gerne mal böse. Weil Yvonne ist einfach eine von Grund auf gute Rolle und vielleicht würde die dann auch einfach mal was Böses machen", erzählte sie im Promiflash-Interview.

Wenzel,Georg/ActionPress Die GZSZ-Stars bei der Preview der Folge in Spielfilmlänge, 2019

Instagram / gisa_zach Gisa Zach und Eva Mona Rodekirchen, Mai 2019

TVNOW Gisa Zach und Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Darstellerinnen

