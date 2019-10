Bonnie Strange (33) lässt alle Hüllen fallen! Als Influencerin ist das Model schon seit Längerem aktiv und versorgt seine Follower täglich mit neuen Schnappschüssen. Unter all den Beiträgen tummeln sich auch so einige heiße Fotos, auf denen die Netz-Beauty sich mit viel nackter Haut zeigt. Auf einem ihrer neuesten Posts verzichtet die Mutter einer Tochter jetzt komplett auf Kleidung – und zeigt sich, wie Gott sie erschuf!

Auf dem freizügigen Instagram-Pic setzt Bonnie auf die Farbe Rot: Passend zu den roten Handschuhen und ihrem knallig-roten Lippenstift trägt sie auch die Haare rot. Dazu schreibt das TV-Gesicht: "Mein Tipp an dich: Mach, was du verdammt noch mal willst, tue dabei aber niemandem weh." Einige Fans erinnert Bonnies Anblick an eine berühmte Comic-Figur: "Jessica Rabbit, bist das du?", fragt ein User begeistert.

Handelt es sich bei dem Aufzug etwa um Bonnies Hollywood-Kostüm? Oder will sie vielleicht doch Boris Alexander Stein auf die Nase binden, was er verpasst? Denn nach nicht einmal einem Jahr Beziehung scheint das Promi-Paar seit vergangenem Sommer getrennte Wege zu gehen. "Single and ready to mingle", lauteten die überaus verdächtigen Worte Ende August in Bonnies Insta-Story. Auch die Zeilen neben dem aktuellen Nackt-Bild könnten sich an ihren vermeintlichen Ex gerichtet haben. Was meint ihr? Stimmt ab!

Timm, Michael Bonnie Strange 2019 in Berlin

Chris Emil Janßen Bonnie Strange, Model

Chris Emil Janßen Bonnie Strange und Boris Alexander Stein

