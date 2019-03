Bonnie Strange (32) setzt ein eindeutiges Zeichen gegen ihre Hater! In den vergangenen Monaten musste die Mama der kleinen Goldie Venus sich immer wieder eine Menge Kritik anhören: Viele Social-Media-User lästerten über das Playboy-Model, weil sie sich trotz ihrer neuen Mutter-Rolle häufig knapp oder auch gar nicht bekleidet im Netz präsentierte. Auch die Frage, ob ihr Freund Boris Alexander Stein nichts dagegen einzuwenden hätte, fiel dabei sehr oft. Doch mit einem neuen sexy Pic beweist Bonnie jetzt, dass sie sich wohl nichts verbieten lassen wird!

Auf Instagram postete die Beauty nun einen superheißen Schnappschuss: Auf dem Foto blickt die 32-Jährige mit einem verträumten Blick in die Ferne und lehnt an einer Wand – das pikante Detail: Obenrum trägt Bonnie nichts und ihre nackten Brüste werden lediglich teilweise durch ihre lange Mähne verdeckt. "Für alle, die fragen: Ja, mein Mann hat mir erlaubt, dieses Bild hochzuladen", witzelte sie in der dazugehörigen Bildunterschrift. "Ich beim Tagträumen vom BH-losen Bummeln durch Ibiza Stadt", beschrieb sie die Aufnahme weiter.

Bonnies Fans feiern ihre kleine Trotz-Aktion: "Guter Mann! Ich finde es toll und mach weiter so, du bist Bombe", versichert ihr beispielsweise eine Abonnentin in den Kommentaren. Was sagt ihr zum Schnappschuss? Stimmt ab!

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model und Influencerin

Instagram / itsmebxbby Boris Alexander Stein und Bonnie Strange

Sebastian Reuter/Getty Images Model Bonnie Strange während der Berliner Fashion Week Januar 2019

