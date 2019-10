Auf den Spuren von Prinzessin Diana (✝36)? Zurzeit bereisen ihr Sohn Prinz William (37) und dessen Frau Herzogin Kate (37) Pakistan. Dabei begeistert die Dreifach-Mama immer wieder mit ihrem warmen Lächeln und ihrem Styling – nicht zuletzt, weil sie mit ihren Outfits häufig ihrer verstorbenen Schwiegermutter ähnelt. Denn auch Diana bereiste Pakistan und verzauberte die Öffentlichkeit mit ihrer strahlenden Schönheit. So zeigen Bilder von ihrer Reise vor über 20 Jahren: So schön sah Lady Di auf ihrem Pakistan-Trip aus!

Tatsächlich zog es Diana immer wieder zu dem asiatischen Staat hin. Sie reiste insgesamt drei Mal nach Pakistan – das letzte Mal im Jahr 1997, nur wenige Wochen vor ihrem tragischen Unfalltod. Bei jedem dieser Trips verzückte sie die Öffentlichkeit nicht nur mit ihrem unfehlbaren Modegeschmack, den sie immer an die landesübliche Kleidung anpasste. Sondern auch mit ihrem umwerfenden Charme und ihrem großen Herz. In Pakistan setzte sie sich für viele wohltätige Zwecke ein – vor allem für die Kinder.

Prinz William führt die Tradition fort, sich für Menschen in Not zu engagieren. Und setzt dies natürlich auch während seiner Pakistan-Reise um. Er und Kate besuchten in Lahore sogar das Kinder-Krankenhaus, in dem Diana in den Jahren 1996 und 1997 den kleinen Patienten Trost spendete.

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinzessin Diana im Khan Shaukat Khanum Memorial Krankenhaus, 1997

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Diana in einer Entzugsklinik in Lahore, 1991

ALL ACTION / ActionPress Jemima Khan und Prinzessin Diana in einem Kinderkrankenhaus in Pakistan

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinzessin Diana in Pakistan, 1996

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Diana in Pakistan, 1991

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Diana in Lahore, 1997

ALL ACTION / ActionPress Prinzessin Diana und Imran Khan in Lahore

ALL ACTION / ActionPress Prinzessin Diana in der Badshai Moschee in Lahore, 1991



