Angelina Heger (27) schwelgt in Erinnerungen! Im vergangenen Juli bestätigte die Influencerin, was ihre Fans schon lange vermutet hatten: Sie ist mit Ex-Bachelor Sebastian Pannek (33) zusammen. Seitdem teilen die zwei auch immer wieder verliebte Pärchen-Bilder von sich mit ihren Fans. Nun postete die Berlinerin auch süße Throwback-Pics aus der Zeit vor dem Liebesouting – und die beweisen: Angelina und Basti sind tatsächlich schon länger zusammen als zunächst angenommen.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Angelina am Mittwoch zwei Bilder von sich und ihrem Freund, die im April dieses Jahres entstanden sind: ein Auto-Selfie sowie ein Foto aus einem Urlaub an der Ostsee. Zu letzterem Pic erklärte die Beauty, dass es sich dabei um den zweiten gemeinsamen Trip gehandelt habe. "Der erste Urlaub war auf Mallorca", verriet sie weiter. Demnach scheinen die beiden schon seit mehreren Monaten ein Paar zu sein.

Wann genau ihre Romanze begann, wollen die beiden Turteltauben aber nicht verraten. Als ein Fan in einer Fragerunde von Basti nachhakte, antwortete der 33-Jährige nur: "Länger als ihr denkt". Wie findet ihr es, dass die beiden so ein Geheimnis aus ihrer Liaison machen? Stimmt ab!

Chris Emil Janßen/ActionPress Sebastian Pannek und Angelina Heger MBFW Berlin 2019: Guido Maria Kretschmer Show und Afterparty

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger im April 2019

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek

