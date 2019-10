Sila Sahin (33) ist Vollblutmama durch und durch! Seit Ende Juni sind die ehemalige GZSZ-Darstellerin und ihr Ehemann Samuel Radlinger (26) stolze Eltern zweier Kids. Ihr ältester Spross erblickte vor über einem Jahr das Licht der Welt – und ist jetzt in einem Alter, in dem er ordentlich bespaßt werden möchte. Dafür hat die Schauspielerin eine gute Lösung parat: Sila fördert Söhnchen Elija mit besonderem Spielzeug!

Via Instagram teilte die 33-Jährige einige Gedanken zur Kindererziehung mit ihrer Community. "Mir ist es wichtig, dass Elija schon früh gefördert wird und dabei viel Spaß hat", schrieb die Zweifach-Mama unter einem Bild mit ihrem spielenden Sohnemann. Dabei kommt dem Nachtschwestern-Star allerdings nicht irgendwelches Spielzeug ins Haus. Sila suche stattdessen gerne bunte Lern-Spielwaren für ihre Kinder aus.

Erst vor Kurzem hatte die TV-Berühmtheit jedoch andere Sorgen: Sila litt an Schlaflosigkeit! "Mein Körper und ich wollen schlafen, aber mein Kopf will gerne wissen, ob Pinguine Knie haben? Ist das noch normal? Es ist hier drei Uhr", meldete sie sich vor wenigen Tagen mitten in der Nacht bei ihren Followern.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Sohnemann Elija

Instagram / diesilasahin Sila Sahin

Facebook / Sila Sahin Sila Sahin mit ihrem Sohn Elija, Oktober 2019

