Ein bisschen Spaß muss sein! Zurzeit reisen Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) durch Pakistan. Dort nahm das royale Ehepaar an offiziellen Empfängen teil und führte Gespräche über wichtige Themen wie den Klimawandel. Bei so vielen ernsten Punkten auf der Agenda wissen die beiden aber auch, wie gut ein bisschen Sport der Seele tut. So schien vor allem Kate bei einem Cricket-Spiel gar nicht mehr mit dem Lachen aufzuhören!

Neue Bilder zeigen Kate und William am Donnerstag bei einem Besuch der Nationalen Cricket Akademie in Lahore. Dort schauten die beiden offenbar nicht bloß bei dem in Pakistan populären Schlagspiel zu – sondern nahmen sogar selbst an einem Match teil. Kate hatte dabei sichtlich großen Spaß: Sie strahlte in einer hellen pakistanischen Tracht bis über beide Ohren. William konnte in Sachen Stil nicht ganz so gut mithalten, er trug bei der Sportveranstaltung ein blaues Hemd und eine dunkle Anzugshose.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kate sich bei einer royalen Reise von ihrer sportlichen Seite zeigt. Erst im vergangenen März bewies die dreifache Mutter ihr Fußballtalent in Nordirland: In Belfast kickte sie ein paar Bälle mit einigen Nachwuchssportlern.

Getty Images Herzogin Kate beim Cricket-Spiel in Pakistan, 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit Mitgliedern der Nationalen Cricket Akademie in Pakistan

Anzeige

MEGA Herzogin Kate im National-Stadion in Belfast, Nordirland

Anzeige

Wie findet ihr, dass Kate und William in Pakistan an einem Cricket-Match teilgenommen haben? Ich finde es super! Ich finde es nicht so toll. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de