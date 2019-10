Der Countdown ist hiermit offiziell eingeläutet! Ende Juli gab Anne Hathaway (36) zuckersüße News bekannt: Die Schauspielerin und ihr Ehemann Adam Shulman (38) erwarten ihr zweites Kind. Seitdem legt der Hollywood-Star einen Hammerauftritt nach dem anderen mit Babybauch auf dem Red Carpet hin. Mittlerweile befindet sich die werdende Mama im Schwangerendspurt und zelebrierte das erst kürzlich: Anne feierte mit ihren engsten Freunden ihre Babyparty!

Wie People jetzt berichtet, veranstaltete die 36-Jährige übers Wochenende ihre Babyshower. Ort des niedlichen Spektakels: das Domizil der "Interstellar"-Darstellerin in New York! Unter den Gästen soll unter anderem Schauspielkollegin und gute Freundin Jessica Chastain (42) gewesen sein. Weitere Details sind bisher aber nicht bekannt.

Anne hält sich in Bezug auf die anstehende Geburt bisher ziemlich bedeckt. Zwar wissen sie und ihr Mann Adam schon das Geschlecht, wollen das aber noch für sich behalten. Auch mit dem Namen des ungeborenen Sprosses rücken die zwei noch nicht raus. In der Show Live with Kelly and Ryan gab die Bald-Mami zu, die Leute gerne mal zu veräppeln. "Wir versuchen immer einen Namen zu erfinden, der zwar schön klingt, aber andere Leute zutiefst unwohl fühlen lässt", erzählte Anne.

Felipe Ramales / SplashNews.com Anne Hathaway und Adam Shulman, August 2019

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway und Jessica Chastain bei der Premiere zu "Interstellar", Oktober 2014

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway, Hollywood-Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de