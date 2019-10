Ein Model muss wandelbar sein! Das weiß auch Alessandra Ambrosio (38). Seit 2000 ist sie eines der gefragtesten Victoria-Secret-Engel und wird regelmäßig als Werbegesicht für Beauty-Kampagnen gebucht. Manchmal benötigt sie für ihre unterschiedlichen Jobs auch eine kleine Typveränderung – und die kann schon mal einen Überraschungseffekt bei ihren Fans auslösen. Erst kürzlich präsentierte sie sich auf Social Media mit einer feschen Kurzhaarfrisur!

Die 38-Jährige ist eigentlich für ihre wallende Lockenmähne bekannt. Doch in ihrer Instagram-Story zeigte sie sich plötzlich mit einem stylischen Pixie-Cut. Kein Grund zur Sorge: Die Brasilianerin versteckt ihre lange Haarpracht nur unter einer Perücke. Für eine Fotostrecke von Roberto Cavalli (78) verwandelte sich Alessandra am Set in Malibu in ein Kris Jenner (63)-Lookalike. Auf Twitter äußert sich ein User zu den Schnappschüssen und findet: "Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich!"

Privat verzichtet die zweifache Mama bewusst auf Glanz und Glamour. Sie bevorzugt in ihrer Freizeit eher legere Outfits. Wenn sie beispielsweise zum Sport geht, darf es auch mal ein locker sitzender Jumper und eine Leggings sein. Auch ihre braunen Wellen nimmt sie dafür aus dem Gesicht, wenn sie unterwegs ist.

Getty Images Alessandra Ambrosio während der New Yorker Fashion Week im September 2019

Getty Images Kris Jenner in Hollywood im Juni 2019

TAL/MEGA Alessandra Ambrosio in Kalifornien

