Was hat es mit der plötzlichen Versöhnung von Ralf (44) und Cora Schumacher (42) auf sich? Der Formel-1-Star und die ehemalige Let's Dance-Kandidatin hatten sich bereits 2015 scheiden lassen. Angeblich hatte es in dieser Zeit einen großen Krach gegeben. Davon ist jetzt aber nichts mehr zu spüren. Beide posteten kürzlich süße Pärchenbilder. Cora sprach sogar in den höchsten Tönen von ihrem Ex-Mann. Jetzt erklärt sie, warum sie auf einmal wieder so innig miteinander sind!

"Ich kenne Ralf seit meinem 16. Lebensjahr, er ist mein Lebensmensch, mein Freund, mein bester Ratgeber, mein engster Vertrauter, meine Familie – und das ist er auch nach wie vor!", meinte die 42-Jährige im Bild-Interview. Dieses gute Verhältnis hätten sie ihrem gemeinsamen Sohn David (17) zu verdanken: "Er ist mit ein Grund, warum wir geordnete Verhältnisse haben. Sein Leben steht im Vordergrund und er soll sich in Ruhe entwickeln."

Cora verriet kürzlich, dass die Versöhnung mit Ralf gar nicht so plötzlich gekommen sei. Tatsächlich hätten sie sich schon vor geraumer Zeit angenähert, das aber bewusst für sich behalten.

Getty Images Ralf und Cora Schumacher 2001

ActionPress David Schumacher nach einem Rennen in Barcelona

Instagram / coraschumacher Ralf und Cora Schumacher, August 2019

