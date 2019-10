Das ging jetzt ziemlich schnell! Im Juni verkündete Yung Miami, dass sie ihr zweites Kind mit dem Produzenten Southside erwartet. Einen Monat später folgte der große Schock. Ein Auto, in dem sich die Musikerin befand, stand unter Beschuss. Doch die Schwangere blieb dabei unversehrt. Nun kam sie mit freudigen News auf Social Media daher: Die Rapperin hat am Freitag endlich ihr zweites Kind zur Welt gebracht – und es ist ein Mädchen!

Auf Instagram postete die frischgebackene Zweifach-Mama zwei Schnappschüsse. Auf dem ersten Bild ist zu sehen, wie Papa Southside im Bett neben seiner Tochter liegt und schläft. Unter dem Beitrag gab die Künstlerin sogar schon den Namen des Neuankömmlings preis. Die Kleine heißt Summer Miami. "So glücklich und gesegnet", schrieb sie weiter. Unter dem Posting gratulierten ihr nicht nur viele Fans zu der freudigen Botschaft, sondern auch einige ihrer Musiker-Kollegen hinterließen einige Glückwünsche. "Gratulation!", tippte Sängerin Ashanti (39) ins Kommentarfeld ein. Rapperin Lil Kim (45) freute sich ebenfalls und stellte gleichzeitig fest: "Sie ist ein Engel!"

Aus der Beziehung mit dem Künstler Jai Wiggins hat die 25-Jährige bereits einen Sohn namens Jai Wiggins Jr.! In einem Geburtstagsbrief an ihren ältesten Schützling zeigte sie bereits, dass sie eine Mama mit Herz und Seele ist. "Es gibt nichts, was ich mehr auf dieser Welt will, als dich jeden Tag glücklich zu sehen" beteuerte die Sängerin.

Instagram / yungmiami305 Summer Miami und Southside

Getty Images Yung Miami, Rapperin

Getty Images Yung Miami und Southside mit ihrem Sohn Jai Wiggins Jr. bei den BET Awards 2019

