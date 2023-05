Comeback? P. Diddy nimmt seine Ex als Date zur Met Gala mit!

Sie können nicht ohne einander! Bereits seit vergangenem Jahr hatten P. Diddy (53) und Yung Miami immer wieder die Gerüchteküche angeheizt. Im Januar bestätigten die Musiker dann, ein Paar zu sein – doch so rasant ihr Romanze begann, so rasch endete sie im April mit der Trennung. Das ist aber offenbar nicht das Ende ihrer Liebesgeschichte: Bei der Met Gala zeigten sich Diddy und seine On-Off-Freundin jetzt total verliebt und Hand in Hand!

Ist das ihr offizielles Liebes-Comeback? Am Montagabend fand in New York die sagenumwobene Met Gala statt. Bei dem Mode-Event ehrten auch der Rapper und seine Kollegin den verstorbenen Karl Lagerfeld (✝85), dem die Veranstaltung gewidmet wurde – und zeigten sich dort offenbar als Pärchen! Hand in Hand schritten die zwei über den roten Teppich und stellten ihre aufeinander abgestimmten Outfits zur Schau. Gegenüber La La Anthony erklärte der 53-Jährige laut Daily Mail: "Sie ist heute mein Date. Wir geben dem Ganzen keinen Namen!"

Ob Diddy und Yung Miami nun ein Paar sind oder nicht – die beiden verstehen sich auch nach ihrer Trennung noch bestens. Das hatte die Rapperin nach dem Liebes-Aus ebenfalls betont: "Wir sind noch befreundet. Wir sind wirklich gute Freunde – aber nicht zusammen. Das ist nicht mein Mann!" Über ein mögliches Comeback als Partner hatte sie sich nicht geäußert.

Getty Images P. Diddy bei der Met Gala 2023

Getty Images Yung Miami und P. Diddy bei der Met Gala 2023

Getty Images Yung Miami auf einer Pre-Grammy-Gala im Februar 2023

