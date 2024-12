P. Diddys Ex Yung Miami heizt Liebesgerüchte mit NFL-Star an

Hat Yung Miami einen neuen Mann in ihrem Leben? Die Rapperin der City Girls, mit bürgerlichem Namen Caresha Brownlee, wurde zusammen mit NFL-Star Stefon Diggs gesehen, was die Gerüchte über eine mögliche Beziehung der beiden anheizt. Wie ein Video zeigt, das The Shade Room vorliegt, wurden die zwei beim Verlassen des Restaurants Carbone in Miami erwischt, wo sie offenbar den 31. Geburtstag des Footballspielers feierten. Während die Musikerin lässig mit einem Drink in der Hand unterwegs war, versuchte Stefon, sich vor den Kameras zu verstecken.

Befeuert wurden die Spekulationen zusätzlich durch einen inzwischen gelöschten Instagram-Story-Post von Yung Miami. Der Beitrag zeigte eine Geburtstagsdekoration mit der Aufschrift "Happy Birthday" und einer "31", die mit der Deko auf Stefons Feier übereinstimmte. Bereits im September hatte die Rapperin ein Spiel der Houston Texans im NRG Stadium besucht, bei dem Stefon auf dem Feld stand. Zudem wurde sie kürzlich dabei gesehen, wie sie seine eigens entworfenen ASICS-Sneaker trug – ein weiteres Indiz für eine mögliche Romanze. Was an den Liebesgerüchten jedoch tatsächlich dran ist, bleibt offen.

Yung Miami war zuvor in einer öffentlich bekannten Beziehung mit dem mehrfach angeklagten P. Diddy (55). Die beiden begannen ihre offene Beziehung im Jahr 2022, nachdem sie erstmals 2021 miteinander in Verbindung gebracht wurden. Während dieser Zeit unterstützte Diddy ihre Karriere und ermöglichte ihr auch nach einer angeblichen Trennung Auftritte, wie zum Beispiel auf der Met Gala. Neben ihrer musikalischen Laufbahn ist Yung Miami Mutter von zwei Kindern und teilt in den sozialen Medien oft Einblicke in ihr Familienleben. Sie moderiert zudem ihre eigene Show "Caresha Please", in der sie über persönliche Themen spricht und prominente Gäste interviewt.

Getty Images Stefon Diggs, NFL-Star

Getty Images Yung Miami und P. Diddy, Met Gala 2023

