Nach Met Gala: P. Diddy turtelt mit Ex beim Basketballspiel!

Geht da etwa doch wieder was? Erst im April dieses Jahres hatte Yung Miami in einem Interview öffentlich gemacht, dass sie und P. Diddy (53) nach wenigen Monaten Beziehung wieder getrennte Wege gehen. Doch nur ein paar Wochen später zeigten sich die beiden Musiker händchenhaltend auf dem roten Teppich bei der Met Gala. Jetzt wurden P. Diddy und Yung Miami erneut turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist der 53-Jährige gemeinsam mit der Rapperin zu sehen. Zusammen schauten sich die beiden ein Basketballspiel in Miami an. Dabei schienen sie eine Menge Spaß zu haben. So tuschelten und lachten die beiden Musiker während des Spiels ausgiebig miteinander. Ob es sich nur um eine Freundschaft handelt oder ob P. Diddy und Yung Miami doch wieder miteinander anbandeln ist derzeit noch unklar.

Nach ihrem Met-Gala-Auftritt hatten die beiden jedoch betont, dass sie kein Paar seien. "Wir sind noch befreundet. Wir sind wirklich gute Freunde – aber nicht zusammen. Das ist nicht mein Mann!", hatte die 29-Jährige in einem Interview mit Daily Mail klargestellt.

Getty Images Yung Miami und P. Diddy bei der Met Gala 2023 in New York

Instagram / yungmiami305 Yung Miami und ihr Freund Diddy

Getty Images Yung Miami und P. Diddy bei der Met Gala 2023

