Yung Miami führt riesigen Diamanten an ihrem Ringfinger vor

Vor zwei Jahren waren zum ersten Mal Gerüchte über eine mögliche Liebesbeziehung zwischen P. Diddy (53) und der Rapperin Yung Miami aufgekommen. An Silvester 2022 machten die beiden es dann offiziell: Der "I'll Be Missing You"-Interpret und die Hip-Hop-Musikerin sind ein Paar. Mit ihrem Auftritt bei einem Event brachte die Sängerin die Gerüchteküche nun erneut ordentlich zum Brodeln, denn: Sie hielt demonstrativ ihre Hand in die Kameras!

Auf einer Pre-Grammy-Gala posierte die 28-Jährige in einer extravaganten Robe mit auffälligen pinken Tüll-Ärmeln. Das Kleid allein war schon ein echter Hingucker – aber die Sängerin zog die Blicke vor allem auf sich, weil sie ihre rechte Hand auffällig vor die Kameras hielt. Auf Fotos, die DailyMail vorliegen, ist zu sehen: Ein verdächtiger großer Diamantring zierte ihren Ringfinger! Ob es sich dabei um einen Verlobungsring handelt, ist nicht bekannt – Yung Miami dürfte aber ihre Freude daran gehabt haben, den Klunker vorzuführen.

Sowohl der 53-Jährige als auch Yung bringen jeweils Kinder aus früheren Partnerschaften mit in die Beziehung. Die Sängerin ist zweifache Mama. Sean Combs – wie Diddy mit bürgerlichem Namen heißt – hat bereits sieben Kinder. Sein jüngstes ist im Dezember vergangenen Jahres geboren worden.

Anzeige

Instagram / yungmiami305 Yung Miami und ihr Freund Diddy

Anzeige

Getty Images Yung Miami auf einer Pre-Grammy-Gala im Februar 2023

Anzeige

Instagram / diddy Yung Miami und Diddy, US-Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de