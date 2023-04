Kurz nach Bestätigung: Yung Miami und Diddy wieder getrennt!

Jetzt ist es schon wieder aus! Dem Rapper P. Diddy (53) und der Rapperin Yung Miami wurde schon lange eine Beziehung nachgesagt. Doch erst im Januar dieses Jahres bestätigten sie: Sie sind tatsächlich ein Paar. Fans munkelten jedoch, dass sie eine offene Beziehung führen, da der "I'll Be Missing You"-Interpret im Oktober sein siebtes Kind auf der Welt begrüßte. Für Yung Miami schien dies kein Problem zu sein. Jetzt sind sie und Diddy aber getrennt!

Das bestätigte die "On and On"-Interpretin im Interview mit The Cut. Zunächst erklärte sie, warum erst im Januar die Liebesbombe platzte: "Irgendwann hätten die Leute es herausgefunden, denn er ist, wer er ist, und ich bin, wer ich bin." Und dann der Schock – auf die Frage, ob sie noch zusammen seien, antwortete Yung Miami tatsächlich mit einem "Nein".

Doch die Fans der beiden müssen nicht ganz traurig sein: "Wir sind noch befreundet. Wir sind wirklich gute Freunde – aber nicht zusammen. Das ist nicht mein Mann." Yung Miami scheint die Ex-Liaison mit Diddy auch nicht wirklich betiteln zu wollen: "Er unterstützte mich, ich unterstützte ihn. Ich überlasse es dem Internet, wie sie es nennen wollen." Meint ihr, sie hatten eine offene Beziehung? Stimmt unten ab!

Instagram / diddy Yung Miami und Diddy, US-Rapper

Instagram / yungmiami305 Yung Miami und Diddy

Getty Images Yung Miami auf einer Pre-Grammy-Gala im Februar 2023

