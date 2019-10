Dieses Bild versetzte die Sturm der Liebe-Fans in helle Aufregung! Vor einer Woche lud Serienstar Sandro Kirtzel (29) ein inniges Kussfoto von sich und seiner Kollegin Helen Barke (24) im Netz hoch. Dies heizte natürlich sofort die Gerüchteküche an und es wurde gemunkelt, die beiden seien privat ein Paar. Sandros Beteuerungen unter dem Beitrag, dass es sich nur um einen Kuss unter Freunden gehandelt habe, konnten die Follower nicht überzeugen. Um für Klarheit zu sorgen, fragte Promiflash nun bei Helen nach: Was steckte wirklich hinter der Aufnahme?

"Die Hintergrundstory zu diesem Bild ist eigentlich ganz einfach", betonte die 29-Jährige im Interview. Der Schnappschuss sei an dem letzten Drehtag entstanden, an dem sie die Rolle der Denise Saalfeld spielte. "Wir wollten ein schönes Abschlussfoto von uns gemeinsam machen. Nach dem Dreh haben wir ein bisschen rumgeblödelt und dabei ist dieses Foto entstanden", erklärte die Brünette und stellte dann ein für alle Mal klar: "Sandro und ich sind uns einig: Wir sind viel zu gute Freunde, als dass daraus mehr werden könnte."

Diese klaren Worte dürften die Fans sicher enttäuschen. Denn viele "Sturm der Liebe"-Zuschauer hätten sich riesig über eine Liaison der beiden gefreut, wie die Kommentare unter dem Knutschbild auf Sandros Instagram-Kanal zeigten: "Wow, ihr wärt so ein schönes Paar – wollt ihr es nicht mal versuchen?" und "Ui! Ihr seht so toll aus zusammen. Sicher, dass ihr nur 'Freunde' seid?", gaben sich zwei Follower hoffnungsvoll.

Instagram / sandrokirtzel Sandro Kirtzel und Helen Barke, "Sturm der Liebe"-Stars

Gulotta,Francesco/ ActionPress Helen Barke, "Sturm der Liebe"-Darstellerin

Gulotta,Francesco/ ActionPress "Sturm der Liebe"-Star Sandro Kirtzl

